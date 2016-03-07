Копирайтер на английском

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Закрыт3 заявки174 просмотра

Нужно написать статью на английском на тему бинарных опционов. В качестве тестового задания Вам следует написать пост на 100 слов на форуме в качестве эксперта бинарных опционов - http://www.binaryoptionsedge.com/ 

Оцениваться будет: 

- Уровень английского языка (использование тематических слов, предложений конструкций, идиом, фразовых глаголов) 

- Знание предметной области (использование соотевтствующей терминологии по финансам) 

- Значение (насколько данный пост относится к бинарным опционам, трейд-маркетингу) 

Тестовое задание присылайте на почту или выкладывайте здесь. Пишите свою ставку. Оплата на карту приватбанка.

9 лет назад
VladislavKo
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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