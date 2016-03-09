Требуется копирайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт90 заявок1307 просмотров

Добрый день.

Мы занимаемся контентными сайтами. Ищем копирайтеров для постоянного сотрудничества.

Тематики разные: от медицины до компьютеров.

Готовы платить 25 рублей за 1000 символов.

Выдаем тестовое задание(оплачиваемое) и по их результатам выберем лучшего кандидата.

Более подробная информация и все требования будут описаны в ТЗ.

На данный момент тестовые задания ограничены. Оставляйте свои контактные данные и как только у нас появятся свободные задания - я с Вами свяжусь!

9 лет назад
lexbeloff
Алексей 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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