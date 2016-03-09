Требуется копирайтер

Добрый день.

Мы занимаемся контентными сайтами. Ищем копирайтеров для постоянного сотрудничества.

Тематики разные: от медицины до компьютеров.

Готовы платить 25 рублей за 1000 символов.

Выдаем тестовое задание(оплачиваемое) и по их результатам выберем лучшего кандидата.

Более подробная информация и все требования будут описаны в ТЗ.

На данный момент тестовые задания ограничены. Оставляйте свои контактные данные и как только у нас появятся свободные задания - я с Вами свяжусь!