Доработка текстов (тематика обучение)

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Завершен4 заявки148 просмотров

Есть 10 страниц текста (будет выслано выбранному исполнителю + ключевые слова) для школы языковых курсов в Европе (Словакия). Нужно их

доработать (сделать более красивыми, завлекающими, чуть более длинными и

самое главное оптимизированными для поисковых систем). Ищем человека,

который смог бы сделать данную работу. Перед началом сотрудничества

обязательно выполнение тестового задания (файл прикреплен), вы делаете,

мы оцениваем и далее решаем относительно дальнейшего сотрудничества.

9 лет назад
Zlatka6
38 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
9 лет назад
$20
5 дней
Очень понравилось работать с Еленой. Качество написанных текстов полностью соответствовало ожиданиям клиента. Вся работы была выполнена в срок, все замечания были очень быстро учтены и исправлены . Рекомендую.
Светлана - очень ответственный и надежный заказчик. Задание пояснила четко и подробно. Приятно было поработать. Спасибо! Жду новых заказов!

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
9 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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