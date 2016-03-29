Доработка текстов (тематика обучение)

Есть 10 страниц текста (будет выслано выбранному исполнителю + ключевые слова) для школы языковых курсов в Европе (Словакия). Нужно их

доработать (сделать более красивыми, завлекающими, чуть более длинными и

самое главное оптимизированными для поисковых систем). Ищем человека,

который смог бы сделать данную работу. Перед началом сотрудничества

обязательно выполнение тестового задания (файл прикреплен), вы делаете,

мы оцениваем и далее решаем относительно дальнейшего сотрудничества.