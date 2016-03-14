Разработать продающее коммерческое предложение

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Завершен3 заявки136 просмотров

Нужно разработать продающее коммерческое предложение. Менеджеру после холодного звонка потенциальному клиенту  нужно прислать по окончанию разговора запоминающееся коммерческое предложение. Задача разработать . Информацию можно взять с нашего сайта gos-smeta.ru и прикрепленных файлах.

9 лет назад
egor_romanenko
Егор 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$25
3 дня
Всё норм... Исполнитель вежливый и пунктуальный.
Все отлично!

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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