Всем привет! Есть заказ с технической спецификой. Текст на тему чертежей котлов длительного горения. Необходим подбор чертежа (чертежей) котла ДГ, который можно собрать самому, и его последующая расшифровка и превращением всей этой конструкции в ...
Разработать продающее коммерческое предложение
Нужно разработать продающее коммерческое предложение. Менеджеру после холодного звонка потенциальному клиенту нужно прислать по окончанию разговора запоминающееся коммерческое предложение. Задача разработать . Информацию можно взять с нашего сайта gos-smeta.ru и прикрепленных файлах.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Написанную тезисно статью надо развернуть раза в два больше и написать нормальным языком. Тематика - ремонт авто. Примерно 3000 знаков должна получиться статья. Пишите цены за 1000 зн и сроки.Завершен9 лет назад
Добрый день. Мы занимаемся контентными сайтами. Ищем копирайтеров для постоянного сотрудничества. Тематики разные: от медицины до компьютеров. Готовы платить 25 рублей за 1000 символов. Выдаем ...Копирайтинг90 заявокЗакрыт9 лет назад
- $200
Добрый день! Имеется около 200 компаний-застройщиков в списке Excel, для которых требуется сделать рерайт описаний (чем компания занимается, когда появилась, история компании, преимущества и т.д.). Неуникальные описания уже имеются, ссылки на которые в этом ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Необходимо написать продающий текст для B2B услуги "удвоение прибыли компании". Вводная информация: 1) услуга носит консультационный характер с периодичностью встреч в онлайне 1 раз в неделю. 2) на ...Завершен9 лет назад
Требуется копирайтер на разовую (или периодическую) работу по заполнению первой страницы сайта (около 4000 знаков, но несколько разных блоков) по услугам подбора и сертификации нянь (прием на работу, подбор, сертификация, отзывы), а так же написания ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть 10 страниц текста (будет выслано выбранному исполнителю + ключевые слова) для школы языковых курсов в Европе (Словакия). Нужно их доработать (сделать более красивыми, завлекающими, чуть более длинными и самое главное ...Завершен9 лет назад
Требуется написать обзор онлайн игры, можно рерайт. заказы могут быть постоянными. Обьеммы небольшие, уникальность(если решите делать рерайт) от 95%. для связиКопирайтинг13 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно перефразировать до уникальности текст для страниц сайта. Мы делаем второй сайт, который должен составить конкуренцию текущему, нужно переписать все тексты со страниц О НАС , Оплата и тд. Тексты должны быть уникальными, проверять нужно ...Копирайтинг36 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, надо написать описание для кроссовок ecco, 500 символов.Завершен9 лет назад