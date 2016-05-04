Небольшая статья на сайт

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Завершен2 заявки119 просмотров

Написанную тезисно статью надо развернуть раза в два больше и написать нормальным языком. Тематика - ремонт авто. Примерно 3000 знаков должна получиться статья.

Пишите цены за 1000 зн и сроки.

9 лет назад
Bonvivan
Роберт 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$6
1 день
Очень профессионально
Все отлично!

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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