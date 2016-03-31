Написать обзор игры, поиграв в нее.

Дорогие копирайтеры, мы ищем человека, который хорошо разбирается в играх.

Для начала нужно написать обзор браузерной игры. Качественный, хороший, НЕ рерайт.

Вы также должны быть грамотны, текст со стилистическими и грамматическими ошибками не подойдет.

В игру нужно будет поиграть, и только после этого писать обзор, на основе полученных данных. Также нужны скриншоты.

Порядок работ такой: сначала Вы выполняете статью, мы ее оплачиваем. И если статья хорошая, продолжаем сотрудничать дальше. Нужно будет много статей. Также есть необходимость в написании постов для внутреннего блога и общения с игроками на форуме (это уже обсуждается позднее, по желанию).

Оплата за первичную статью: Яндекс.Деньги, карта СберБанка или на моб. телефон.