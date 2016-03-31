Alassar

Сергей Свичкарь Alassar

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Видео-монтаж, копирайт, сценарии, перевод художественной литературы и технической документации

Основное мое поле деятельности можно посмотреть на этом канале http://www.youtube.com/c/WorldOfOnline 

Обзоры - здесь https://www.youtube.com/watch?v=2wZGY3lQh0Y&index=2&list=PLtPm-DX8Jyum_HfWn1uJ9gP_K3ZqBJfqE

Переводы здесь https://www.youtube.com/watch?v=OKJrXkorKF0&list=PLtPm-DX8JyumXMEPAu6QewAbIMnJPLz-k

Отзывы заказчиков
soda13
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Написать обзор игры, поиграв в нее.
Очень коммуникабельный, ответственный исполнитель. Сделал уже 4 отличных обзора. Будем работать еще. Рекомендую!
Очень быстро пришли к пониманию. Все отлично с оплатой, рад сотрудничеству. Рекомендую. Хочу сотрудничать еще.
Ответный отзыв