Видео-монтаж, копирайт, сценарии, перевод художественной литературы и технической документации
Основное мое поле деятельности можно посмотреть на этом канале http://www.youtube.com/c/WorldOfOnline
Обзоры - здесь https://www.youtube.com/watch?v=2wZGY3lQh0Y&index=2&list=PLtPm-DX8Jyum_HfWn1uJ9gP_K3ZqBJfqE
Переводы здесь https://www.youtube.com/watch?v=OKJrXkorKF0&list=PLtPm-DX8JyumXMEPAu6QewAbIMnJPLz-k
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
8 лет назад
Очень коммуникабельный, ответственный исполнитель. Сделал уже 4 отличных обзора. Будем работать еще. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень быстро пришли к пониманию. Все отлично с оплатой, рад сотрудничеству. Рекомендую. Хочу сотрудничать еще.