Тексты для блога и каталога по дизайну интерьеров

Добрый день. Нужны качественные тексты (3-5 шт по 1,5-2.5к знаков) с картинками для блога по дизайну интерьеров, темы будем обсуждать отдельно. Нужны хорошие интересные статьи, без всякой воды.

Так же нужны тексты для каталога (который будет в pdf) с описание интерьеров, которые мы предоставим.

От вам жду примеры работы по схожим тематикам и цены.