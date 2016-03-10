Необходимо написать 100 статей на юридический проект. Требования к текстам: - Seo тексты (будет предоставлено кол-во ключей, которые нужно вписать в текст) - читабельные (тексты для людей) - структура ...
Тексты для блога и каталога по дизайну интерьеров
Добрый день. Нужны качественные тексты (3-5 шт по 1,5-2.5к знаков) с картинками для блога по дизайну интерьеров, темы будем обсуждать отдельно. Нужны хорошие интересные статьи, без всякой воды.
Так же нужны тексты для каталога (который будет в pdf) с описание интерьеров, которые мы предоставим.
От вам жду примеры работы по схожим тематикам и цены.
Заявки фрилансеров
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