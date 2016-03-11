Нужен копирайтер на постоянку по тематике Финансы, Инвестиции

Приветствую уважаемые авторы. Требуется копирайтер на постоянную работу для написания статей на блог. Тема: финансы, инвестирование, экономика, бизнес.

Важно чтобы у вас было финансовое или экономическое образование, или чтобы вы хотя бы были "в теме".

Оплата на первое время 55рзтз без пробелов. Нагрузка примерно 10-15 статей по 5000з в месяц.

В приложении тестовое задание: оно одно на всех. Оплата за задание только лучшему из претендентов. Если вы не готовы к постоянной работе, лучше не тратьте мое и свое время.

P.S. Если вакансия висит - значит она актуальна.