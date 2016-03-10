Ищу человека который писал статьи на сайт, с Украины.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт39 заявок309 просмотров

Сайт занимается продажей сумок, рюкзаков, портфелей и.т.д

Нам нужно как можно больше оригинальных статей от 2000 до 3000 символов.

http://vardis.com.ua/blog/

9 лет назад
Ruslan20091
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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