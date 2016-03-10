Постинг на форумах

Необходим ответственный человек, с фантазией и широким словарным запасом, для работы на онлайн-форумах: написания НЕ однообразных постов и комментариев, размещения отзывов. Тематика - онлайн-обучение на курсах по рисованию, фотоделу и т.п.

Требования:

Размер постов: от 300 до 600 символов без пробелов.

Посты должны быть не однотипными, написаны обычным, а не литературным языком. Комментарии должны быть адекватны и своевременны.

Разделы: постинг должен осуществляться только в тематические разделы форума. Флудилка, курилка, спамилка и другие, где ведется общение на общие отвлеченные темы, заполнению не подлежат, ненормативная лексика не используется.

Список форумов и рекомендации предоставляем.

Высылайте выполненное тестовое задание и ваши расценки.