Писатель статей на английском для ведущих мировых СМИ

О Callmaker

Мы разрабатываем Callmaker, красивый и удобный виджет обратного звонка, и успешно захватываем рынки России, США и Европы. Наш продукт увеличивает онлайн продажи сайтов и посадочных страниц наших клиентов, и мы имеем опыт работы с такими брендами как Росбанк, Банк Открытие, Mercury, Ferrari, Online Tours, Travelata и World Class. Мы ищем к себе в команду талантливого писателя статей с идеальным английским для создания захватывающих текстов на тему интернет-маркетинга, от которых невозможно оторваться.Статьи будут размещаться в нашем корпоративном блоге с постоянно растущей аудиторией на сайте Callmaker.net, а также в топовых мировых онлайн-СМИ: Forbes, Entrepreneur, TechCrunch, Inc. и других.Если вы способны делать больше, чем от вас ожидают, хотите видеть ваши статьи в ведущих изданиях мира и можете писать действительно вдохновляющие тексты, мы ждем ваше резюме!

Удаленная работа / частичная занятость.

Иногда визиты в Московский офис / skype-конференции.Вакансия актуальна до 15 марта 2016 года.Готовы рассматривать соискателей не проживающих в Москве.

Ждем резюме по адресу: [email protected].

Обязанности:

Писать захватывающие статьи на английском языке для публикации в блоге и ведущих мировых СМИКорректировать статьи на русском языкеПереводить посадочные страницы и страницы сайта с русского на английский Быть доступным с понедельника по пятницу с 11:00 до 16:00 по Московскому времени для обсуждений с руководителем

Чего мы ждем от вас:

Свободное владение английским языком на уровне носителяВеликолепный стиль письма, от которого невозможно оторватьсяСпособность работать с большими массивами информации и находить интересные фактыЖелание развиваться и получать новые знания в сфере интернет-маркетинга и веб-приложенийСамостоятельность в работе, пунктуальностьИнициативность, нацеленность на результатЗнание третьего языка (немецкий/французский) – отличное преимущество

Что мы предлагаем:

Частичная занятость / удаленная работаРабота в дружном и креативном коллективе, успешно развивающемся на мировом рынкеИнтересные и увлекательные задачиПостоянное обучение Перспективы роста и развития, непосредственное участие в маркетинговых акциях мирового масштаба

Тестовое задание: Для того, чтобы мы по достоинству оценили ваш талант создавать действительно интересные статьи, выполните, пожалуйста, наше тестовое задание.Напишите небольшой текст на английском языке объемом 1000 знаков на тему: «Как писать заголовки к статье, чтобы людям хотелось ее прочитать».

Критерии оценки тестового задания

Адекватный смысл

Простота языка

Увлекательный стиль письма

Грамотность

Тексты вместе с резюме мы ждем от вас по адресу: [email protected]