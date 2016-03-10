Создаётся сайт по автомобильной тематике. Необходимо выписать всё семантическое ядро сайта. Оплата за количество символов - 40 рублей за 1000 символов. Будет потрачено не менее 300000 рублей.
Писатель статей на английском для ведущих мировых СМИ
О Callmaker
Мы разрабатываем Callmaker, красивый и удобный виджет обратного звонка, и успешно захватываем рынки России, США и Европы. Наш продукт увеличивает онлайн продажи сайтов и посадочных страниц наших клиентов, и мы имеем опыт работы с такими брендами как Росбанк, Банк Открытие, Mercury, Ferrari, Online Tours, Travelata и World Class. Мы ищем к себе в команду талантливого писателя статей с идеальным английским для создания захватывающих текстов на тему интернет-маркетинга, от которых невозможно оторваться.Статьи будут размещаться в нашем корпоративном блоге с постоянно растущей аудиторией на сайте Callmaker.net, а также в топовых мировых онлайн-СМИ: Forbes, Entrepreneur, TechCrunch, Inc. и других.Если вы способны делать больше, чем от вас ожидают, хотите видеть ваши статьи в ведущих изданиях мира и можете писать действительно вдохновляющие тексты, мы ждем ваше резюме!
Удаленная работа / частичная занятость.
Иногда визиты в Московский офис / skype-конференции.Вакансия актуальна до 15 марта 2016 года.Готовы рассматривать соискателей не проживающих в Москве.
Ждем резюме по адресу: [email protected].
Обязанности:
Писать захватывающие статьи на английском языке для публикации в блоге и ведущих мировых СМИКорректировать статьи на русском языкеПереводить посадочные страницы и страницы сайта с русского на английский Быть доступным с понедельника по пятницу с 11:00 до 16:00 по Московскому времени для обсуждений с руководителем
Чего мы ждем от вас:
Свободное владение английским языком на уровне носителяВеликолепный стиль письма, от которого невозможно оторватьсяСпособность работать с большими массивами информации и находить интересные фактыЖелание развиваться и получать новые знания в сфере интернет-маркетинга и веб-приложенийСамостоятельность в работе, пунктуальностьИнициативность, нацеленность на результатЗнание третьего языка (немецкий/французский) – отличное преимущество
Что мы предлагаем:
Частичная занятость / удаленная работаРабота в дружном и креативном коллективе, успешно развивающемся на мировом рынкеИнтересные и увлекательные задачиПостоянное обучение Перспективы роста и развития, непосредственное участие в маркетинговых акциях мирового масштаба
Тестовое задание: Для того, чтобы мы по достоинству оценили ваш талант создавать действительно интересные статьи, выполните, пожалуйста, наше тестовое задание.Напишите небольшой текст на английском языке объемом 1000 знаков на тему: «Как писать заголовки к статье, чтобы людям хотелось ее прочитать».
Критерии оценки тестового задания
Адекватный смысл
Простота языка
Увлекательный стиль письма
Грамотность
Тексты вместе с резюме мы ждем от вас по адресу: [email protected]
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Есть 6 небольших текстов-абзацев, общее количество знаков ~3500. Тематика "Эстетическая медицина". Нужно сделать грамотный рерайт с уникальностью не ниже 90-95%. Поменьше воды, союзов и неуместных синонимов. Желательно иметь ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! Нужны продающие СЕО тексты (10 штук, каждая 1000+ знаков) для строительной тематики. По оплате: 1 текст - проверка - оплата и так далее..Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть сайт производителя: http://mistermedved.com.ua/ На нем есть История создания, Медвежьи стандарты, Почему мистер медведь лучше, чем другие подарки? Эти тексты хотелось бы также очень удобно обыграть, написать, как на сайте. Также стоит ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, коллеги. Требуется написание 80 статей на IT тематику. От вас я хотел бы получить рерайт высокого качества с использованием ключей. Разрешено склонять ключи. Обязательно требуется выделять ключи в тексте цветом ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день нужен рерайт на тему воспитание, рождение и развитие детей.Копирайтинг12 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт занимается продажей сумок, рюкзаков, портфелей и.т.д Нам нужно как можно больше оригинальных статей от 2000 до 3000 символов. http://vardis.com.ua/blog/Копирайтинг39 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим ответственный человек, с фантазией и широким словарным запасом, для работы на онлайн-форумах: написания НЕ однообразных постов и комментариев, размещения отзывов. Тематика - онлайн-обучение на курсах по рисованию, фотоделу и т.п. ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад