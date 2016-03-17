Создаётся сайт по автомобильной тематике. Необходимо выписать всё семантическое ядро сайта. Оплата за количество символов - 40 рублей за 1000 символов. Будет потрачено не менее 300000 рублей.
Нужны продающие СЕО тексты (10 штук, каждая 1000+ знаков)
Добрый день!
Нужны продающие СЕО тексты (10 штук, каждая 1000+ знаков) для строительной тематики.
По оплате:
1 текст - проверка - оплата и так далее..
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