Рерайт с уклоном на продающий текст. Эстетическая медицина.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка156 просмотров

Добрый день.

Есть 6 небольших текстов-абзацев, общее количество знаков ~3500. Тематика "Эстетическая медицина".

Нужно сделать грамотный рерайт с уникальностью не ниже 90-95%. Поменьше воды, союзов и неуместных синонимов. Желательно иметь опыт в написании текстов по данной тематике.

Нужно успеть все сделать до 20:00-21:00

9 лет назад
azteQa
Руслан 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$7
1 день
Надежда, очень ответственный исполнитель. Сделала всю работу вовремя и качественно. Будем сотрудничать дальше. Рекомендую.
Отличный заказчик! Четкое тз и моментальная оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад

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