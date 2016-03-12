Рерайт с уклоном на продающий текст. Эстетическая медицина.

Добрый день.

Есть 6 небольших текстов-абзацев, общее количество знаков ~3500. Тематика "Эстетическая медицина".

Нужно сделать грамотный рерайт с уникальностью не ниже 90-95%. Поменьше воды, союзов и неуместных синонимов. Желательно иметь опыт в написании текстов по данной тематике.

Нужно успеть все сделать до 20:00-21:00