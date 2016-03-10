Печать фирменного логотипа на любой поверхности

$1
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Закрыт4 заявки141 просмотр

Требуется написание коммерческих статей для рекламного агенства. Предоставляется подробное ТЗ. 

Обязательные требования:

!строго знание тематики, подтвержденное работами в портфолио

- грамотный русский язык;

- умение писать продающие сео-оптимизированные тексты "для людей".

Написание статей
9 лет назад
Smartaleck
Андрей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров