О Callmaker Мы разрабатываем Callmaker, красивый и удобный виджет обратного звонка, и успешно захватываем рынки России, США и Европы. Наш продукт увеличивает онлайн продажи сайтов и посадочных страниц наших клиентов, и мы имеем опыт ...
Печать фирменного логотипа на любой поверхности
Требуется написание коммерческих статей для рекламного агенства. Предоставляется подробное ТЗ.
Обязательные требования:
- !строго знание тематики, подтвержденное работами в портфолио
- грамотный русский язык;
- умение писать продающие сео-оптимизированные тексты "для людей".
Заявки фрилансеров
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