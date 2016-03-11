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Написание текста 55/1000. 2500 символов
Ключевые слова: Шадринск, мебель, интернет магазин, каталог, цена, недорого, купить (повторить в разных сочетаниях минимум 4 раза)
Начало (примерно 500 знаков) – общие слова о мебельном магазине в этом городе. Можно купить мебель недорого, для всего дома, от производителя и т.п.
1й подзаголовок Н2 – Каталог мебели в Шадринске.
Содержание: описание ассортимента фабрики Лером – удобные, надежные и недорогие покупки мебели в этом городе, цвет мебели и т.п.
2й подзаголовок Н2 – Магазин недорогой мебели в Шадринске.
Содержание: описание доставки в мебели Лером в этот город. Доставка производится через транспортные компании. Можно по разному описать эти условия, можно кратко, расписывать не обязательно (условия доставки по России можно посмотреть здесь lmmebel.ru/dostavka-i-sbo... ) + общие слова про удобно, надежно, качественно и т.п.
Уникальность 100%
Текст должен быть разделен на абзацы
Материал: Корпус ЛДСП, фасады МДФ (Шпона и натурального дерева здесь нет)
Без преукрас. Слова: шикарный, превосходный, эксклюзивный, уникальный, – это не про нас.
Запрещен словооборот "поэтому так важно.....".
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