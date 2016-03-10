Написать раздел "О нас" (интернет-магазин электроники)

Постинг на форумах комментариев со ссылками на сайт. Оплата за каждую оставленную ссылку 100 руб/комментарий. Всего необходимо 100 ссылок. Внимание! Я не собираюсь сотрудничать с тем, кто бессмысленно и в хаотичном порядке ...