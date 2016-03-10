Написать раздел "О нас" (интернет-магазин электроники)

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Закрыт11 заявок201 просмотр

Нужен человек, который грамотно напишет раздел "О нас" для интернет-магазина электроники от 500 знаков.

+ возможны еще некоторые разделы.

Оставляйте заявки с указанием цены за 1000 знаков.

9 лет назад
Vitaliy21
Виталий 
32 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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