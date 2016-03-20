Необходим копирайтер из Украины для оплаты на карточку Приват-Банка. В большинстве задачи по описанию товаров и услуг. Тематика - тюнинг.

Задача простая - даю страницу, даю ключи, даю количество символов. Вы должны вписать ключи в полном соответствии с заданием. Текст должен быть исходя из товара или группы товаров. Обязательная проверка орфографии и уникальности.

Цена 20 грн за 1000 символов.