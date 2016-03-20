Копирайтер из Украины

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Завершен20 заявок286 просмотров

Необходим копирайтер из Украины для оплаты на карточку Приват-Банка. В большинстве задачи по описанию товаров и услуг. Тематика - тюнинг.

Задача простая - даю страницу, даю ключи, даю количество символов. Вы должны вписать ключи в полном соответствии с заданием. Текст должен быть исходя из товара или группы товаров. Обязательная проверка орфографии и уникальности.

Цена 20 грн за 1000 символов.

9 лет назад
errorrs
42 года
19 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

estakado
35 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$1
5 дней
Первую партию текстов выполнил хорошо. Есть мелкие недочеты, то есть необходимо все равно производить вычетку материала, но так как тематика весьма непростая и требует изучения, то задача выполнена хорошо. И нормально воспринял небольшую задержку с оплатой. Рекомендую и продолжаю сотрудничество.
Благодарен Ростиславу за сотрудничество! Четко поставил все задачи на первоначальном этапе сотрудничества и хорошо описал то, чего хочет в конечном итоге. Были небольшие задержки с оплатой, но это всё рабочие моменты. Спасибо!

Заявки фрилансеров

estakado
35 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад

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