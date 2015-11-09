Увеличиваю трафик посредством печатного слова

Кто я такой?

Копирайтер, рерайтер, контент-менеджер, специалист по подготовке ТЗ. Выпускник Харьковской гуманитарно-педагогической академии, сотрудник делового интернет-журнала о заработке в Интернете «ХитерБобер»

http://hiterbober.ru, начинающий СЕО-специалист — раскручиваю свой интернет-магазин товаров для творчества. Пишу полезные тексты, осваиваю инфостиль, читаю Ильяхова.

Что я умею?

Пишу информационные, аналитические и рекламные тексты с использованием ключевых фраз и без них;

Использую в тексте различные приёмы форматирования - заголовки, списки, таблицы, комбинации шрифтов;

Составляю семантическое ядро для сайта;

Работаю с различными CMS – Opencart, Magento, Begemot, Joomla;

Знаю основы HTML и CSS;

Хорошо владею русским языком, знаю украинский и английский (на базовом уровне);

Знаком с основами SEO-оптимизации;

Стараюсь адекватно относится к КОНСТРУКТИВНОЙ критике (в пределах разумного).

В качестве web-райтера работаю с 2012 года. На первоначальном этапе занимался исключительно продажей

статей. Через некоторое время заказчики начали предлагать сотрудничество на постоянной основе. В данный момент статей на продажу не пишу, работаю напрямую с заказчиками.

С декабря 2012 — копирайтер на биржах статей

С апреля 2015 - копирайтер на сайтах фриланса

С ноября 2015 - контент-менеджер

С апреля 2016 — штатный копирайтер делового интернет-журнала «ХитерБобер»

С сентября 2016 — специалист по подготовке ТЗ для копирайтеров в интернет-журнале «ХитерБобер».

Мои приоритеты:

Тематических предпочтений при написании статей нет. Выполняю заказы на такие темы: недвижимость,

строительство, автомобили, финансы, отдых, туризм и прочее. Готов рассмотреть любую тематику.

Написание статей — это мой основной род деятельности, поэтому ищу сотрудничества на постоянной

основе. Есть желание развиваться дальше в этом направлении и совершенствовать приобретённые навыки.