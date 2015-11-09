estakado

Павел Шевелев estakado

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Увеличиваю трафик посредством печатного слова

Кто я такой?

Копирайтер, рерайтер, контент-менеджер, специалист по подготовке ТЗ. Выпускник Харьковской гуманитарно-педагогической академии, сотрудник делового интернет-журнала о заработке в Интернете «ХитерБобер»

http://hiterbober.ru, начинающий СЕО-специалист — раскручиваю свой интернет-магазин товаров для творчества. Пишу полезные тексты, осваиваю инфостиль, читаю Ильяхова.

Что я умею?

  • Пишу информационные, аналитические и рекламные тексты с использованием ключевых фраз и без них;
  • Использую в тексте различные приёмы форматирования - заголовки, списки, таблицы, комбинации шрифтов;
  • Составляю семантическое ядро для сайта;
  • Работаю с различными CMS – Opencart, Magento, Begemot, Joomla;
  • Знаю основы HTML и CSS;
  • Хорошо владею русским языком, знаю украинский и английский (на базовом уровне);
  • Знаком с основами SEO-оптимизации;
  • Стараюсь адекватно относится к КОНСТРУКТИВНОЙ критике (в пределах разумного).
Мой опыт:

В качестве web-райтера работаю с 2012 года. На первоначальном этапе занимался исключительно продажей

статей. Через некоторое время заказчики начали предлагать сотрудничество на постоянной основе. В данный момент статей на продажу не пишу, работаю напрямую с заказчиками.

    • С декабря 2012 — копирайтер на биржах статей
    • С апреля 2015 - копирайтер на сайтах фриланса
    • С ноября 2015 - контент-менеджер 
    • С апреля 2016 — штатный копирайтер делового интернет-журнала «ХитерБобер» 
    • С сентября 2016 — специалист по подготовке ТЗ для копирайтеров в интернет-журнале «ХитерБобер».

    Мои приоритеты:

    Тематических предпочтений при написании статей нет. Выполняю заказы на такие темы: недвижимость,

    строительство, автомобили, финансы, отдых, туризм и прочее. Готов рассмотреть любую тематику.

    Написание статей — это мой основной род деятельности, поэтому ищу сотрудничества на постоянной

    основе. Есть желание развиваться дальше в этом направлении и совершенствовать приобретённые навыки.  

    Портфолио

    Отзывы заказчиков

    errorrs
    42 года
    19 лет в сервисе
    Был
    2 месяца назад
    $1
    10 баллов
    9 лет назад
    Копирайтер из Украины
    Первую партию текстов выполнил хорошо. Есть мелкие недочеты, то есть необходимо все равно производить вычетку материала, но так как тематика весьма непростая и требует изучения, то задача выполнена хорошо. И нормально воспринял небольшую задержку с оплатой. Рекомендую и продолжаю сотрудничество.
    Благодарен Ростиславу за сотрудничество! Четко поставил все задачи на первоначальном этапе сотрудничества и хорошо описал то, чего хочет в конечном итоге. Были небольшие задержки с оплатой, но это всё рабочие моменты. Спасибо!
    Ответный отзыв
    iinvented
    Дмитрий 
    36 лет
    14 лет в сервисе
    Был
    9 лет назад
    $2
    10 баллов
    10 лет назад
    Нужно 80 статей на автотематику (рерайт, перевод)
    Всё отлично. Хорошие тексты. Паша быстро и правильно понял задачу и её выполнил в оговоренные сроки. Очень рекомендую.
    Очень рад сотрудничеству с Димой. Интересные темы, четкая постановка задачи и достойная оплата в оговоренные предварительно сроки характеризуют весь рабочий процесс. Надеюсь, что мы еще поработаем)
    Ответный отзыв
    Копирайтинг
    2 отзыва
    $2/час
    #532