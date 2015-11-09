Кто я такой?
Копирайтер, рерайтер, контент-менеджер, специалист по подготовке ТЗ. Выпускник Харьковской гуманитарно-педагогической академии, сотрудник делового интернет-журнала о заработке в Интернете «ХитерБобер»
http://hiterbober.ru, начинающий СЕО-специалист — раскручиваю свой интернет-магазин товаров для творчества. Пишу полезные тексты, осваиваю инфостиль, читаю Ильяхова.
Что я умею?
- Пишу информационные, аналитические и рекламные тексты с использованием ключевых фраз и без них;
- Использую в тексте различные приёмы форматирования - заголовки, списки, таблицы, комбинации шрифтов;
- Составляю семантическое ядро для сайта;
- Работаю с различными CMS – Opencart, Magento, Begemot, Joomla;
- Знаю основы HTML и CSS;
- Хорошо владею русским языком, знаю украинский и английский (на базовом уровне);
- Знаком с основами SEO-оптимизации;
- Стараюсь адекватно относится к КОНСТРУКТИВНОЙ критике (в пределах разумного).
В качестве web-райтера работаю с 2012 года. На первоначальном этапе занимался исключительно продажей
статей. Через некоторое время заказчики начали предлагать сотрудничество на постоянной основе. В данный момент статей на продажу не пишу, работаю напрямую с заказчиками.
- С декабря 2012 — копирайтер на биржах статей
- С апреля 2015 - копирайтер на сайтах фриланса
- С ноября 2015 - контент-менеджер
- С апреля 2016 — штатный копирайтер делового интернет-журнала «ХитерБобер»
- С сентября 2016 — специалист по подготовке ТЗ для копирайтеров в интернет-журнале «ХитерБобер».
Мои приоритеты:
Тематических предпочтений при написании статей нет. Выполняю заказы на такие темы: недвижимость,
строительство, автомобили, финансы, отдых, туризм и прочее. Готов рассмотреть любую тематику.
Написание статей — это мой основной род деятельности, поэтому ищу сотрудничества на постоянной
основе. Есть желание развиваться дальше в этом направлении и совершенствовать приобретённые навыки.
Портфолио
- Выбор бетона для строительства фундамента359 просмотров