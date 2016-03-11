Подготовить контент-план для групп в Instagram на тему цветов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок658 просмотров

Необходимо подготовить около 300 фотографий для наполнения аккаунтовкомпании, специализирующейся на сборке букетов и доставке цветов.

Изображения должны быть разбиты по папкам на дни и недели (пример:

Апрель/01.04-08.04/Понедельник) В каждой папке=день должно быть по 2-3 фото и

по 2-3 комментария к этим фото + по 8-10 хештегов к каждому фото. Расписание

постинга: пн-вт-четв по 3 поста в день, ср-пятн-сб-воскр по 2 поста в день.

Итого 17 постов в неделюПримеры:Понедельник

1-ый пост: красивый натюрморт c цветами, текстпожелание удачной недели + хештеги

2-ой пост: фото девушки с цветами , текст = положительный отзыв от клиентки+

хештеги3-ий пост: красивый «подарок» с цветами,  текст пожелание хорошего вечера

 (например подарок любимым мужчиной

любимой женщине, эмоции итд) , теги

Вторник

1-ый пост: красивый натюрморт c цветами, текст –пожелание с добрым утром и удачного рабочего дня + теги

2-ой пост: время обеда = фото экзотического блюда/пирожного с цветами и тд3-ий пост: фото девушки = отзыв клиентки и тд в таком примерно ключе тексты должны быть интересные, эмоциональные, привлекающие внимание, поддерживающие людей в ..хмурые будни или радостные выходные и тдтексты должны быт рассчитаны на аудиторию женщин18-40 и выше лет, жительниц больших деловых городов России , а также молодых

мам, отдельно можно добавить немного свадебной тематики + фото с модных показов

дизайнеров, где используются мотивы с цветами.Примерыведения и фотографий будут в профилях в ТЗ 

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Можно брать фото из «соседских» групп, но с давней публикацией (не ранее 3 месяцев)

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9 лет назад
kicheva
43 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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