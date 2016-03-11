Постинг на форумах комментариев со ссылками на сайт. Оплата за каждую оставленную ссылку 100 руб/комментарий. Всего необходимо 100 ссылок. Внимание! Я не собираюсь сотрудничать с тем, кто бессмысленно и в хаотичном порядке ...
Подготовить контент-план для групп в Instagram на тему цветов
Необходимо подготовить около 300 фотографий для наполнения аккаунтовкомпании, специализирующейся на сборке букетов и доставке цветов.
Изображения должны быть разбиты по папкам на дни и недели (пример:
Апрель/01.04-08.04/Понедельник) В каждой папке=день должно быть по 2-3 фото и
по 2-3 комментария к этим фото + по 8-10 хештегов к каждому фото. Расписание
постинга: пн-вт-четв по 3 поста в день, ср-пятн-сб-воскр по 2 поста в день.
Итого 17 постов в неделюПримеры:Понедельник
1-ый пост: красивый натюрморт c цветами, текстпожелание удачной недели + хештеги
2-ой пост: фото девушки с цветами , текст = положительный отзыв от клиентки+
хештеги3-ий пост: красивый «подарок» с цветами, текст пожелание хорошего вечера
(например подарок любимым мужчиной
любимой женщине, эмоции итд) , теги
Вторник
1-ый пост: красивый натюрморт c цветами, текст –пожелание с добрым утром и удачного рабочего дня + теги
2-ой пост: время обеда = фото экзотического блюда/пирожного с цветами и тд3-ий пост: фото девушки = отзыв клиентки и тд в таком примерно ключе тексты должны быть интересные, эмоциональные, привлекающие внимание, поддерживающие людей в ..хмурые будни или радостные выходные и тдтексты должны быт рассчитаны на аудиторию женщин18-40 и выше лет, жительниц больших деловых городов России , а также молодых
мам, отдельно можно добавить немного свадебной тематики + фото с модных показов
дизайнеров, где используются мотивы с цветами.Примерыведения и фотографий будут в профилях в ТЗ
[table]
Можно брать фото из «соседских» групп, но с давней публикацией (не ранее 3 месяцев)
[/table]
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $2
Ключевые слова: Шадринск, мебель, интернет магазин, каталог, цена, недорого, купить (повторить в разных сочетаниях минимум 4 раза) Начало (примерно 500 знаков) – общие слова о мебельном магазине в этом городе. Можно купить ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Стартап с программным продуктом для live-стриминга ищет копирайтера для написания постов для блога. Примерно 1-2 поста в неделю. Примеры тем постов: сравнение сервисов для live-стрима, плюсы-минусы. что предлагаем мы.какие бывают системы вебинаров, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен человек, который грамотно напишет раздел "О нас" для интернет-магазина электроники от 500 знаков. + возможны еще некоторые разделы. Оставляйте заявки с указанием цены за 1000 знаков.Копирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен автор для рубрики “Дайджест недели” в онлайн-издание про электронную коммерцию, наша аудитория - владельцы интернет-магазинов, маркетологи, продавцы. Задача - раз в неделю готовить дайджест, то есть обзор главных новостей (от ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Необходимо разработать сценарий холодного звонка. Продажа программного обеспечения целевой аудитории. Необходимо выйти на ЛПР и предложить ему установить программу для бесплатного теста в течении 14 дней. После чего необходимо предложить ему ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $1
Требуется написание коммерческих статей для интернет-магазина. Предоставляется подробное ТЗ. Обязательные требования: !строго знание тематики, подтвержденное работами в портфолиограмотный русский язык;умение писать продающие сео-оптимизированные тексты "для людей".Закрыт9 лет назад
- $1
Требуется написание коммерческих статей производителя дорожно-разметочных машин. Предоставляется подробное ТЗ. Обязательные требования: !строго знание тематики, подтвержденное работами в портфолиограмотный русский язык;умение писать продающие сео-оптимизированные тексты "для людей".Закрыт9 лет назад
- $1
Требуется написание коммерческих статей для рекламного агенства. Предоставляется подробное ТЗ. Обязательные требования: - !строго знание тематики, подтвержденное работами в портфолио - грамотный русский язык; - умение писать продающие сео-оптимизированные тексты "для ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1
Требуется написание коммерческих статей для интернет-магазина строительных материалов. Предоставляется подробное ТЗ. Обязательные требования: - !строго знание тематики, подтвержденное работами в портфолио - грамотный русский язык; - умение писать продающие ...Закрыт9 лет назад