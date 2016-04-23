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Копирайтинг/ведение блога
Стартап с программным продуктом для live-стриминга ищет копирайтера для написания постов для блога. Примерно 1-2 поста в неделю.
Примеры тем постов:
- сравнение сервисов для live-стрима, плюсы-минусы. что предлагаем мы.
- какие бывают системы вебинаров, плюсы-минусы.что предлагаем мы.
- обзор возможностей приложения
- обзор возможностей сервиса
- быстрый старт (как начать пользоваться программой)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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