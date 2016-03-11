Копирайтинг / рерайтинг на тему Beauty

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Закрыт25 заявок271 просмотр

Доброго времени суток!

 

Ищем копирайтера для наполнения контентом сайтов по теме BEAUTY - красота, мода, питание и спорт. 

Объем статей обычно не превышает 10 000 знаков, стоимость работы - 0,5 - 0,6 у.е. за 1000 з.б.п. 

Пишите, вышлю подробное ТЗ в сообщениях или на почту. 

Заинтересована в долгосрочном сотрудничество -  копирайтера, который хорошо пишет, обеспечим постоянными заказами на разные темы со стабильными выплатами.  

9 лет назад
Alexandra_Sun
Александра 
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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