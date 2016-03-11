Копирайтинг / рерайтинг на тему Beauty

Доброго времени суток!

Ищем копирайтера для наполнения контентом сайтов по теме BEAUTY - красота, мода, питание и спорт.

Объем статей обычно не превышает 10 000 знаков, стоимость работы - 0,5 - 0,6 у.е. за 1000 з.б.п.

Пишите, вышлю подробное ТЗ в сообщениях или на почту.

Заинтересована в долгосрочном сотрудничество - копирайтера, который хорошо пишет, обеспечим постоянными заказами на разные темы со стабильными выплатами.