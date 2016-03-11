Поиск баз данных, списков

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$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок277 просмотров

Нужны базы данных или списки из открытых источников, бесплатные. Направлений два. Первое - российские компании с большими объемами работ по итогам прошлого года, с контактами. Второе - перечень или список газет зарубежных (по 5-6 на страну), с контактами. За каждую ссылку, отвечающую требованиям, - 50 руб.

9 лет назад
nash44
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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