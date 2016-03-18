vic7920

Виктор Разуваев vic7920

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$50
10 баллов
2 года назад
Лого для сайта
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений. Мои рекомендации!
Евгений сдал лого для одного из моих сайтов. Лаконичний минимализм - всё как я люблю. Спасибо!
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