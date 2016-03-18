Задача сделать лого для сайта
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
- $50
Для коробки со стикерами предложить дизайн-концепт и реализовать его.Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт2 года назад
Салют! Необходимо придумать концепт коробки в которой будет находится рулон со стикерами. Тематика стикеров детская - пример прикрепил к проекту. Так как в коробку будем класть разные стикеры - поэтому концепт коробки должен быть универсальным и ...Дизайн продукции10 заявокЗакрыт2 года назад
Доброго! Есть сайт http://teslapaper.ru/ он вроде работает на InSales. Мы перекупщики у них, и хотим такой же сайт, только с ценами повыше. Мне нужно сделать полностью такой же сайт один В один, с работающей системой заказа и добавлением в ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго! Необходимо создать концепт коробки для карт по обучению созданных по принципу игральных карт. Карты для Покера размером 63,5*89 (57 шт.) БЕЗ РУБАШКИ Коробка для таких карт 6,7*9,2*1,9 ( в развертке 17*15,3) (+/-) Хочется видеть современный подход, минимализм, ...Дизайн продукции14 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача максимум: парсить данные из небольшого ИМ на WP, сохранять их, и потом автоматом вставлять на OpenCart, с возможность периодической проверки сайта донора. Если будет слишком замудрёно и дорого, то Задача минимум: - / - / -, автоматом вставлять ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо собрать информацию о психологических играх и сделать статьи на каждую игру. Объем 3500 знаков б/п. Статья должна состоять из блоков следующего содержания: 1. Вводное слово об игре - 10% 2. Инфо об авторе - 10% 3. На кого рассчитана ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго! Делаем сайт про разные психологические и бизнес игры. Название у сайта = "Клуб игровых технологий" и сокращенно КИТ (www.k-i-t.club) Нужно нарисовать логотип - главная идея это Игры, Преобразование, Инсайт. Раз КИТ - то можно и это ...Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт8 лет назад
www.flightconnections.com функционал этого сайта нужен для отображения у себя на ресурсе. А поиск авиа должен осуществляться через авиасейл с моим маркером. От вас сроки и цена.Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо собрать в интернете список клиентских Возражений для разных бизнесов. 54 возражения на каждую сферу бизнеса. Бизнесов около 20, поэтому нужны 1080 возражений – конкретных фраз, которые говорят клиенты. От вас сроки и стоимость.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Для тренинга по коммуникации требуется придумать вопросы. В упражнении Интервью, участники будут на пресс конференции, а им будут задаваться вопросы. Их задача умело на них отвечать. Поэтому требуется создать пул вопросов для такого упражнения. Необходимы 1000 вопросов. Подробности в ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен плагин который будет выводить ссылки для поиска авиабилетов в зависимости от страницы сайта. К примеру - страничка посвящена городу Красноярск и указано кто и куда летает из этого города. Плагин должен выводить на эту страницу ссылки ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
Нужен сайт под ключ по продаже информационных товаров файлы тренинговой тематики – в помощь начинающим тренерам нужно чтобы посетители смогли::: + выбрать для себя необходимый товар (коробочный вариант или составные части коробки (только методичка, только ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен сайт под ключ по продаже информационных товаров файлы образовательной тематики интеллектуальный запатентованный продукт нужно чтобы посетители смогли выбрать для себя необходимый товар, оплатить его разными способами и скачать к себе на комп. Разные направления ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Имеется сайт на Joomlе www.nergo-travel.ru шаблон Yoo Daylight Требуется довести до ума, чтобы сайт воспринимался пользователями нормально. В идеале хочется видеть представления как на прикрепленных картинках::: шапка основное меню основная часть: поиск туров, готовые предложения, горящие левое меню: подробное правое меню: ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад