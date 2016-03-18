Требуется создать афишу. Требования к макетам для полиграфии Требуемый формат макетов –TIFF или PSD (версия PhotoShop не позднее CS3) c разрешением не менее 300 dpi (точек на дюйм). Если на изображении присутствуют ...
Концепт коробки и карт для "игральных" карт
Доброго!
Необходимо создать концепт коробки для карт по обучению созданных по принципу игральных карт.
Карты для Покера размером 63,5*89 (57 шт.) БЕЗ РУБАШКИ
Коробка для таких карт 6,7*9,2*1,9 ( в развертке 17*15,3) (+/-)
Хочется видеть современный подход, минимализм, бизнесовый стиль, может что-то из направления скрайбинг (от руки).
Старый дизайн и коробки и карт не актуален, отдаёт стариной - хотим обновить его, придав обучающим картам новою жизнь.
Коробка 1шт.:
перёд - название колоды + картинка + логотип
зад - текст описательный + миникартинка
ребра + низ - текс рекламного характера
Карта 57шт. от 2 до Т все масти + 2 Джокера + 3 карты с правилами:
рубашка уже есть, ничего не делаем!
на лице = нужно придумать концепт размещения основной инфо (Клиентские возражения [текстовый блок]) + цифра и масть + название "мастей" типов возражений
Текстовые возражения можно заполнить везде одно и тоже чтобы потом мы сами смогли их редактировать.
Файлы сдаются в Иллюстраторе готовые для печати с возможностью их редактирования. С пунктирным указанием границ.
Заявки фрилансеров
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