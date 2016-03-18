Концепт коробки и карт для "игральных" карт

Доброго!

Необходимо создать концепт коробки для карт по обучению созданных по принципу игральных карт.

Карты для Покера размером 63,5*89 (57 шт.) БЕЗ РУБАШКИ

Коробка для таких карт 6,7*9,2*1,9 ( в развертке 17*15,3) (+/-)

Хочется видеть современный подход, минимализм, бизнесовый стиль, может что-то из направления скрайбинг (от руки).

Старый дизайн и коробки и карт не актуален, отдаёт стариной - хотим обновить его, придав обучающим картам новою жизнь.

Коробка 1шт.:

перёд - название колоды + картинка + логотип

зад - текст описательный + миникартинка

ребра + низ - текс рекламного характера

Карта 57шт. от 2 до Т все масти + 2 Джокера + 3 карты с правилами:

рубашка уже есть, ничего не делаем!

на лице = нужно придумать концепт размещения основной инфо (Клиентские возражения [текстовый блок]) + цифра и масть + название "мастей" типов возражений

Текстовые возражения можно заполнить везде одно и тоже чтобы потом мы сами смогли их редактировать.

Файлы сдаются в Иллюстраторе готовые для печати с возможностью их редактирования. С пунктирным указанием границ.