Обложка для книги

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Закрыт8 заявок228 просмотров

[table]1) Пример замка ниже(можно любой, лиж бы замок соответствовал описанию книги)------по книги это лучшая академия по всему миру.

Описание :

Нам открылся настоящий замок !!! за гладкой 3х метровой стеной, Мама, смотри,по такой стене не подняться ни зверям на людям. По ней даже вечно живущий и пронырливый вьюнок не сможет взобраться. Мы подошли к воротам школы .Позвонив в домофон ,я назвала свое имя и нас пропустили через раздвижные массивные ворота. ДВА ОГРОМНЫХ П-образных корпуса !!!из СЕРОГО ШЛИФОВАННОГО КАМНЯ ПОД ЧЕРЕПИЧНЫМИ КРАСНЫМИ КРЫШАМИ СТОЯЛИ ДРУГ НАПРОТИВ ДРУГА.Готические узкие окна трехэтажных корпусов выделялись своим изяществом.Даже в самый солнечный день в комнатах учащихся царил полумрак и ГОРЕЛ СВЕТ,КОРПУСА СОЕДИНЯЛИСЬ МЕЖДУ СОБОЙ ДВУМЯ БАШНЯМИ С ЗУБЧАТОЙ КРЫШЕЙ

2)Так же нужно поставить вампира на фон --он по книги самый главный там идет на нас где то по середине пути 

вот примеры ниже костюм вампира(который справа  и голова корейца для этого костюма) по сюжету он охраняет эту академию вампиров, о которой не все учащиеся знают от оборотней которые съедают людей

 

3)и оборотня в кустах сделать (вот пример ниже)

 

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9 лет назад
Art999
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

BioGod
Егор 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

BioGod
Егор 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад

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