EP Трибьют группе Тараканы! (25 лет)

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Закрыт5 заявок172 просмотра

Здравствуйте! Требуется создать оригинальную обложку EP Трибьют-альбома группе Тараканы! которой в этом году исполняется 25 лет!

Мы записали 4 песни группы Тараканы! в наших версиях:

1. Украл? Выпил?! В тюрьму!!! (Украл? Выпил?! В тюрьму!!! 1997)

2. Дурная башка (Украл? Выпил?! В тюрьму!!! 1997)

3. Поезд в сторону Арбатской (Посадки нет 1998) 

4. Панк-рок звезда (Посадки нет 1998)

В качестве барабанщика в записи поучаствовал Константин Деменьтьев (ex-Тараканы!-1998 M.A.D.Band)

По обложке:

Требуется лицевая сторона, инлей, задник!

В 2010 году выходил трибьют группе Тараканы! -  один из вариантов прикреплён. Вариант понравился.

Требования к макетам для полиграфии

  • Требуемый формат макетов –TIFF или PSD (версия PhotoShop не позднее CS3) c разрешением не менее 300 dpi (точек на дюйм). Если на изображении присутствуют мелкие тексты, то разрешение должно быть 400 dpi. Если вы создаете макет в других форматах (EPS, AI, CDR), то перед тем как отправить нам конвертируйте в форматы TIFF или PSD, так как цветопередача при печати в разных форматах меняется.
  • Все шрифты должны быть переведены в кривые!
  • Масштаб 1:1
  • Требования к макетам для полиграфии
    • Требуемый формат макетов –TIFF или PSD (версия PhotoShop не позднее CS3) c разрешением не менее 300 dpi (точек на дюйм). Если на изображении присутствуют мелкие тексты, то разрешение должно быть 400 dpi. Если вы создаете макет в других форматах (EPS, AI, CDR), то перед тем как отправить нам конвертируйте в форматы TIFF или PSD, так как цветопередача при печати в разных форматах меняется.
9 лет назад
Jean_Ramone
Алексей 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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