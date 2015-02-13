Jean_Ramone

Требуется создать афишу. Требования к макетам для полиграфии Требуемый формат макетов –TIFF или PSD (версия PhotoShop не позднее CS3) c разрешением не менее 300 dpi (точек на дюйм). Если на изображении присутствуют ...
- Дизайн продукции12 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Требуется создать оригинальную обложку EP Трибьют-альбома группе Тараканы! которой в этом году исполняется 25 лет! Мы записали 4 песни группы Тараканы! в наших версиях: 1. Украл? Выпил?! В тюрьму!!! ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Мы кавер-проект Amigos. Записываемстудийно кавер версии на песни любимых групп и исполнителей. Играем в стиле гитарный рок. Записали две песни: 1 Call me (Blondie) 2 Good Riddance (Green Day) Обложки синглов хотим ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте! Мы кавер-проект Amigos. Записываем студийно кавер версии на песни любимых групп и исполнителей. Играем в стиле гитарный рок. Записали две песни: 1 Call me (Blondie) 2 Good Riddance (Green Day) Обложки синглов хотим сделать ...Завершен9 лет назад
Требуется создать оригинальный логотип для рок-группы!Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $25
Требуется создание логотипа для кавер панк-группы Amigos играющая в Ramones style.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Здравствуйте! Мне нужна помощь в создании обложки к диску: 1.Нарисовать логотип 2.Нарисовать обложку и задник. P/S Есть идея обложки и логотипа.Нужно нарисовать по моему замыслу. Спасибо! ...Завершен10 лет назад