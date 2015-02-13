Jean_Ramone

Алексей Jean_Ramone

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать Афишу для муз. группы!

    Требуется создать афишу. Требования к макетам для полиграфии Требуемый формат макетов –TIFF или PSD (версия PhotoShop не позднее CS3) c разрешением не менее 300 dpi (точек на дюйм). Если на изображении присутствуют ...

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • EP Трибьют группе Тараканы! (25 лет)

    Здравствуйте! Требуется создать оригинальную обложку EP Трибьют-альбома группе Тараканы! которой в этом году исполняется 25 лет! Мы записали 4 песни группы Тараканы! в наших версиях: 1. Украл? Выпил?! В тюрьму!!! ...

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обложки CD синглов!!!

    Здравствуйте! Мы кавер-проект Amigos. Записываемстудийно кавер версии  на песни любимых групп и исполнителей. Играем в стиле гитарный рок. Записали две песни: 1 Call me (Blondie) 2  Good Riddance (Green Day) Обложки синглов хотим ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Обложки CD синглов для кавер-проекта!

    Здравствуйте! Мы кавер-проект Amigos. Записываем студийно кавер версии  на песни любимых групп и исполнителей. Играем в стиле гитарный рок. Записали две песни: 1 Call me (Blondie) 2  Good Riddance (Green Day) Обложки синглов хотим сделать ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Обложка CD для группы.

    $100

    Здравствуйте! Мне нужна помощь в создании обложки к диску: 1.Нарисовать логотип 2.Нарисовать обложку и задник. P/S Есть идея обложки и логотипа.Нужно нарисовать по моему замыслу. Спасибо! ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Обложки CD синглов для кавер-проекта!
Хороший заказчик. Своевременно и четко. Рекомендую Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Доволен сотрудничеством! Быстро,качественно!
Ответный отзыв
eVil31337
41 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Обложки CD синглов!!!
Доволен сотрудничеством!
Всё сделано быстро и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Annet_Tkachenko
Анна 
29 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
26 отзывов
$15
10 баллов
10 лет назад
Создание логотипа для рок-группы.
Отличный заказчик, сразу поняли друг друга! Тактичный, коммуникабельный, оплата в срок. Очень довольна, с радостью поработаю еще)
Очень доволен результатом! Профессиональное отношение к работе! Рекомендую!
Ответный отзыв
llyakh
30 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Создание Логотипа для панк-группы!
Очень хороший, ответственный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Работа была проделана быстро и качественно! Все пожелания были учтены! Рекомендую!
Ответный отзыв
xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Обложка CD для группы.
Приятное сотрудничество в интересном проекте!
Очень доволен результатом! Всё,что хотел - воплотили в жизнь! Огромное Спасибо!
Ответный отзыв