Обложка CD для группы.

$100
Дизайн продукцииЗавершен29 заявок352 просмотра
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Здравствуйте! Мне нужна помощь в создании обложки к диску:

1.Нарисовать логотип

2.Нарисовать обложку и задник.

P/S Есть идея обложки и логотипа.Нужно нарисовать по моему замыслу.

Спасибо!

Срок - конец января 2015.

9 лет назад
Jean_Ramone
Алексей 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
xbonyx
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$100
4 дня
Очень доволен результатом! Всё,что хотел - воплотили в жизнь! Огромное Спасибо!
Приятное сотрудничество в интересном проекте!
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