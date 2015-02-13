Обложка CD для группы.

Доброе время суток уважаемые фрилансеры. Предлагаю вам следующий проект: необходимо разработать дизайн для стенда. Тема: аттракцион виртуальной реальности на базе шлема Oculus Rift. Основные требования к проекту: яркость, привлекательность, наглядность; желательно, что бы посетитель торгового ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Мне нужна помощь в создании обложки к диску:
1.Нарисовать логотип
2.Нарисовать обложку и задник.
P/S Есть идея обложки и логотипа.Нужно нарисовать по моему замыслу.
Спасибо!
Срок - конец января 2015.
- Похожие заказы
- Дизайн продукции14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужен новый дизайн для аккумулятора BLIZZARD. Сегодня он существует в серебристом корпусе с серебристо-синей этикеткой (фото "BL-60.jpg" прилагаю). Новый аккумулятор будет уже в черном корпусе, нужна соответствующая этикетка. Менять в этикетке можно всё: Цвет, цвет ...Завершен9 лет назад
- $10
На основании образца листовки сделать дизайн, чтобы добиться максимального сходства с образцом, изменив графические элементы и цветовое решение (не полностью, а до степени визуального смешания). Текст и образец предоставлю выбранному исполнителю. 90% макета - белый ...Завершен9 лет назад
В отклике указывайте сразу цену. Желательно - в рублях. Необходимо перерисовать приложенную обложку следующим образом: 1) Картинка должна стать цветной 2) В верхней части должно появиться небо с птицами 3) В нижней части должно появиться изображение огненного ада и ...Дизайн продукции11 заявокЗакрыт9 лет назад
В прикрепленных файлах все должно быть понятно Обычный полиэтиленовый пакетЗавершен9 лет назад
Требуется разработка дизайна плаката-меню. Пример во вложении. Фото наши, ваша их коррекция. Тексты наши. Идея будет совместной. Сначала мне нужен карандашный эскиз, согласовываем, затем верстка на чистовик. Формат А0, 1 лист, для печати. Условия сотрудничества у меня в профиле. ...Дизайн продукции12 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно разработать дизайн подложки для презентации ppt. Несложный, но интересный и запоминающийся. Логотип предоставлю. Примеры, которые нравятся - также.Дизайн продукции10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Заказчик — компания ЭтноПродукт, небольшой производитель органической молочной и мясной продукции. Концепция ЭтноПродукт это производить продукцию из натуральных компонентов, с минимальной технологической переработкой, но все-таки на современных заводах с высоким уровнем гигиены. ЭтноПродукт запускает в ...Завершен9 лет назад
- $10
Сверстать и предоставить в электронном виде 3 обложки для информационного продукта по имеющемуся образцу. Фон одинаковый, меняется только название. Обложки нужны в электронном виде, не для печати. Оплата после предоставления готовых обложек.Завершен9 лет назад
Доброго времени суток. Нужен дизайнер, для подготовки тематических бумажных писем. Чтобы было понятно - несколько примеров прикрепил в приложение. Тематик очень много, то что актуально сейчас: 1. 14 февраля 2. 8 марта 3. День рождения Было бы отлично, если бы Вы были ...Дизайн продукции25 заявокЗакрыт9 лет назад