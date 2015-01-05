Создать обложку для книги

В прикрепленных файлах все должно быть понятно Обычный полиэтиленовый пакет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В отклике указывайте сразу цену. Желательно - в рублях.
Необходимо перерисовать приложенную обложку следующим образом:
1) Картинка должна стать цветной
2) В верхней части должно появиться небо с птицами
3) В нижней части должно появиться изображение огненного ада и змей. Можно без большого количества деталей, но чтобы все было очень понятно и очевидно
4) От корней дерева к кроне вокруг ствола вьется большая змея - ее нужно сохранить, но не нужно выделять. Должна быть похожа внизу на корень, вверху почти сливаться с кроной
5) Дерево должно быть разделено по высоте примерно 50/50. Внизу - черного цвета корни. Вверху - крона и зеленая трава под деревом.
6) В кроне под кругом с цифрой "1" есть еще один круг, почти не видимый. Его не нужно выделять, но нужно, чтобы он остался едва видимым.
Ну и желательно не перегрузить картинку деталями, несмотря на все вышеизложенное...
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