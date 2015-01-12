Сверстать 3 обложки для информационного продукта

Доброго времени суток. Нужен дизайнер, для подготовки тематических бумажных писем. Чтобы было понятно - несколько примеров прикрепил в приложение. Тематик очень много, то что актуально сейчас: 1. 14 февраля 2. 8 марта 3. День рождения Было бы отлично, если бы Вы были ...