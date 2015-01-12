Сверстать 3 обложки для информационного продукта

$10
Дизайн продукцииЗавершен21 заявка283 просмотра
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Сверстать и предоставить в электронном виде 3 обложки для информационного продукта по имеющемуся образцу. Фон одинаковый, меняется только название. Обложки нужны в электронном виде, не для печати. Оплата после предоставления готовых обложек.

9 лет назад
Polina999
Полина 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 часа назад
Выбранный исполнитель
marselUtro
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$8
1 день
Очень ответственный, исполнительный и пунктуальный работник. Всё быстро, качественно, в срок. Рекомендую!
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