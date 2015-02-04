Концепт этикетки для твердого сыра

Сверстать и предоставить в электронном виде 3 обложки для информационного продукта по имеющемуся образцу. Фон одинаковый, меняется только название. Обложки нужны в электронном виде, не для печати. Оплата после предоставления готовых обложек.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заказчик — компания ЭтноПродукт, небольшой производитель органической молочной и мясной продукции. Концепция ЭтноПродукт это производить продукцию из натуральных компонентов, с минимальной технологической переработкой, но все-таки на современных заводах с высоким уровнем гигиены. ЭтноПродукт запускает в производство два вида сыра, один — в виде круга, а другой — в виде бруска. Требуется разработать макет этикетки-самоклейки для каждого вида.
Требования к дизайну макета. Простой и стильный — не «наляпистый». Дизайн должен передавать то, что этот продукт делается без использования растительных жиров, красителей и прочей химии. П/э пленка в которой производятся эти два вида сыра — бордовая. Образцы дизайна продукции компании можно посмотреть на их сайте www.ethnoproduct.com.
Ниже более подробная информация для двух видов продукта:
1. Сыр органический полутвердый пониженной жирности.
Форма сыра: круг
Форма этикетки: круг
Форма пленки, в которой упаковывается сыр при производстве — бордовая.
Размеры этикетки: диаметр круга 200 мм
Макет в данном случае должен быть функциональным, имеется в виду, что сыр будет размещаться на полках гастрономии в супермаркетах, то при отрезании кусков для покупателей на куске сыра (который остается на витрине) должно оставаться максимум информации о продукте. Образцы такой функциональности — в файлах.
2. Сыр органический полутвердый 45% жирности.
Форма сыра: брусок
Форма этикетки: прямоугольник, края закруглённые, 2 шт на одном бруске сыра.
Размеры этикетки: 110 на 110 мм.
Форма пленки, в которой упаковывается сыр при производстве — бордовая.
Размещение: две отдельные самоклейки. Расположение на сыре — зеркально вверх ногами относительно друг друга (см. образец).
Обязательный состав этикеток:
- логотип компании
- логотип сертифицирующего органа
- логотип маркировки органической продукции
- качественные характеристики продукта (на этом этапе — не актуально, на отдельном этапе разместим).
Другие идеи по размещению или по цветам этикетки приветствуются. Если есть вопросы-пишите.
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