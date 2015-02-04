Концепт этикетки для твердого сыра

$50
Дизайн продукцииЗавершен11 заявок1517 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50

Заказчик — компания ЭтноПродукт, небольшой производитель органической молочной и мясной продукции. Концепция ЭтноПродукт это производить продукцию из натуральных компонентов, с минимальной технологической переработкой, но все-таки на современных заводах с высоким уровнем гигиены. ЭтноПродукт запускает в производство два вида сыра, один — в виде круга, а другой — в виде бруска. Требуется разработать макет этикетки-самоклейки для каждого вида.

Требования к дизайну макета. Простой и стильный — не «наляпистый». Дизайн должен передавать то, что этот продукт делается без использования растительных жиров, красителей и прочей химии. П/э пленка в которой производятся эти два вида сыра — бордовая. Образцы дизайна продукции компании можно посмотреть на их сайте www.ethnoproduct.com.

Ниже более подробная информация для двух видов продукта:

1. Сыр органический полутвердый пониженной жирности.

Форма сыра: круг

Форма этикетки: круг

Форма пленки, в которой упаковывается сыр при производстве — бордовая.

Размеры этикетки: диаметр круга 200 мм

Макет в данном случае должен быть функциональным, имеется в виду, что сыр будет размещаться на полках гастрономии в супермаркетах, то при отрезании кусков для покупателей на куске сыра (который остается на витрине) должно оставаться максимум информации о продукте. Образцы такой функциональности — в файлах.

2. Сыр органический полутвердый 45% жирности.

Форма сыра: брусок

Форма этикетки: прямоугольник, края закруглённые, 2 шт на одном бруске сыра.

Размеры этикетки: 110 на 110 мм.

Форма пленки, в которой упаковывается сыр при производстве — бордовая.

Размещение: две отдельные самоклейки. Расположение на сыре — зеркально вверх ногами относительно друг друга (см. образец).

Обязательный состав этикеток:

- логотип компании

- логотип сертифицирующего органа

- логотип маркировки органической продукции

- качественные характеристики продукта (на этом этапе — не актуально, на отдельном этапе разместим).

Другие идеи по размещению или по цветам этикетки приветствуются. Если есть вопросы-пишите.

9 лет назад
natprod
Михаил 
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Победитель конкурса
fier
Анна 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
#1
Креативная концепция, грамотная реализация, все хорошо. Рекомендую.
Положительный заказчик, ставит конкретные задачи, знает чего хочет. Приятно было поработать!
Заявки фрилансеров
fier
Анна 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Сверстать 3 обложки для информационного продукта

    $10

    Сверстать и предоставить в электронном виде 3 обложки для информационного продукта по имеющемуся образцу. Фон одинаковый, меняется только название. Обложки нужны в электронном виде, не для печати. Оплата после предоставления готовых обложек.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн художественных бумажных писем.

    Доброго времени суток. Нужен дизайнер, для подготовки тематических бумажных писем. Чтобы было понятно - несколько примеров прикрепил в приложение. Тематик очень много, то что актуально сейчас: 1. 14 февраля 2. 8 марта 3. День рождения Было бы отлично, если бы Вы были ...

    Дизайн продукции25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Гирлянда из флажков для детского магазина

    $5

    Нужен проект гирлянды из флажком с надписями S A L E -30 -50 -70 - соответственно на каждом флажке. размеры А4, треугольной формы. эта гирлянда для детского магазина в торговый комплекс. пример дала ниже.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн упаковки для доставки еды из ресторана

    Требуется разработать логотип и дизайн коробок: -пицца -роллы -стейки и горячие блюда -бургеры (бумажный конверт) -супы (стакан) Название доставки - #едадомой Телефон доставки 700-600 Дизайн должен быть ярким, богатым, аппетитным. Возможно с фотографиями еды.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн упаковки

    Нужно нарисовать дизайн упаковок компании ГОЛДКОРН (Компания корма) Упаковки должны быть красивые и презентабельные! Старые упаковки я скину в скайпе) Тип упаковок должен быть один, а остальное так как еа тех которые скидывал... то-есть с минералами ...

    Дизайн продукции25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Евробуклет

    $50

    Здравствуйте! Необходимо создать евробуклет в качестве раздаточного материала для магазина. 1. Изысканный не навязчивый, продуманный дизайн (так что бы хотелось взять в руки и узнать больше о продукции) 2. Фокусировка на основных преимуществах – Двери из массива «Кавказский ...

    Дизайн продукции2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Открытка с Новогодним поздравлением

    $20

    Необходимо создать открытку с поздравлением НГ для отправки в электронном виде. Открытка должна быть на автомобильную тему и тему безопасности на дороге. Фирменный стиль - с сайта avm.kiev.ua Лого - в прикрепленном файле. Приветствуется юмор ...

    Дизайн продукции20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад