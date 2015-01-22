Макет пакета

Дизайн продукцииЗавершен22 заявки282 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В прикрепленных файлах все должно быть понятно

Обычный полиэтиленовый пакет

9 лет назад
seriys
Сергей 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
champaca
Любовь 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$1
2 дня
Выполнила работу профессионально и на отлично Инициативная, исполнительная девушка Рекомендую
Рекомендую Сергея как отличного заказчика. Всегда на связи, все нюансы задания можно легко обсудить на всех этапах работы, оплата в оговоренные сроки.
  • Похожие заказы

  • Дизайна плаката

    Требуется разработка дизайна плаката-меню. Пример во вложении. Фото наши, ваша их коррекция. Тексты наши. Идея будет совместной. Сначала мне нужен карандашный эскиз, согласовываем, затем верстка на чистовик. Формат А0, 1 лист, для печати. Условия сотрудничества у меня в профиле. ...

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн буклета

    Нужно разработать дизайн подложки для презентации ppt. Несложный, но интересный и запоминающийся. Логотип предоставлю. Примеры, которые нравятся - также.

    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Концепт этикетки для твердого сыра

    $50

    Заказчик — компания ЭтноПродукт, небольшой производитель органической молочной и мясной продукции. Концепция ЭтноПродукт это производить продукцию из натуральных компонентов, с минимальной технологической переработкой, но все-таки на современных заводах с высоким уровнем гигиены. ЭтноПродукт запускает в ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сверстать 3 обложки для информационного продукта

    $10

    Сверстать и предоставить в электронном виде 3 обложки для информационного продукта по имеющемуся образцу. Фон одинаковый, меняется только название. Обложки нужны в электронном виде, не для печати. Оплата после предоставления готовых обложек.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн художественных бумажных писем.

    Доброго времени суток. Нужен дизайнер, для подготовки тематических бумажных писем. Чтобы было понятно - несколько примеров прикрепил в приложение. Тематик очень много, то что актуально сейчас: 1. 14 февраля 2. 8 марта 3. День рождения Было бы отлично, если бы Вы были ...

    Дизайн продукции25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Гирлянда из флажков для детского магазина

    $5

    Нужен проект гирлянды из флажком с надписями S A L E -30 -50 -70 - соответственно на каждом флажке. размеры А4, треугольной формы. эта гирлянда для детского магазина в торговый комплекс. пример дала ниже.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн упаковки для доставки еды из ресторана

    Требуется разработать логотип и дизайн коробок: -пицца -роллы -стейки и горячие блюда -бургеры (бумажный конверт) -супы (стакан) Название доставки - #едадомой Телефон доставки 700-600 Дизайн должен быть ярким, богатым, аппетитным. Возможно с фотографиями еды.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн упаковки

    Нужно нарисовать дизайн упаковок компании ГОЛДКОРН (Компания корма) Упаковки должны быть красивые и презентабельные! Старые упаковки я скину в скайпе) Тип упаковок должен быть один, а остальное так как еа тех которые скидывал... то-есть с минералами ...

    Дизайн продукции25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Евробуклет

    $50

    Здравствуйте! Необходимо создать евробуклет в качестве раздаточного материала для магазина. 1. Изысканный не навязчивый, продуманный дизайн (так что бы хотелось взять в руки и узнать больше о продукции) 2. Фокусировка на основных преимуществах – Двери из массива «Кавказский ...

    Дизайн продукции2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад