Нужно разработать дизайн подложки для презентации ppt. Несложный, но интересный и запоминающийся. Логотип предоставлю. Примеры, которые нравятся - также.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка дизайна плаката-меню. Пример во вложении.
Фото наши, ваша их коррекция. Тексты наши. Идея будет совместной.
Сначала мне нужен карандашный эскиз, согласовываем, затем верстка на чистовик.
Формат А0, 1 лист, для печати.
Условия сотрудничества у меня в профиле. Читайте их внимательно.
Бюджет 1'000 р. Срок - 2 дня.
- Похожие заказы
- Дизайн продукции10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Заказчик — компания ЭтноПродукт, небольшой производитель органической молочной и мясной продукции. Концепция ЭтноПродукт это производить продукцию из натуральных компонентов, с минимальной технологической переработкой, но все-таки на современных заводах с высоким уровнем гигиены. ЭтноПродукт запускает в ...Завершен9 лет назад
- $10
Сверстать и предоставить в электронном виде 3 обложки для информационного продукта по имеющемуся образцу. Фон одинаковый, меняется только название. Обложки нужны в электронном виде, не для печати. Оплата после предоставления готовых обложек.Завершен9 лет назад
Доброго времени суток. Нужен дизайнер, для подготовки тематических бумажных писем. Чтобы было понятно - несколько примеров прикрепил в приложение. Тематик очень много, то что актуально сейчас: 1. 14 февраля 2. 8 марта 3. День рождения Было бы отлично, если бы Вы были ...Дизайн продукции25 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужен проект гирлянды из флажком с надписями S A L E -30 -50 -70 - соответственно на каждом флажке. размеры А4, треугольной формы. эта гирлянда для детского магазина в торговый комплекс. пример дала ниже.Завершен9 лет назад
Требуется разработать логотип и дизайн коробок: -пицца -роллы -стейки и горячие блюда -бургеры (бумажный конверт) -супы (стакан) Название доставки - #едадомой Телефон доставки 700-600 Дизайн должен быть ярким, богатым, аппетитным. Возможно с фотографиями еды.Завершен9 лет назад
- $5
Разработать макет визитки на тему автоюристовЗавершен9 лет назад
Нужно нарисовать дизайн упаковок компании ГОЛДКОРН (Компания корма) Упаковки должны быть красивые и презентабельные! Старые упаковки я скину в скайпе) Тип упаковок должен быть один, а остальное так как еа тех которые скидывал... то-есть с минералами ...Дизайн продукции25 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Здравствуйте! Необходимо создать евробуклет в качестве раздаточного материала для магазина. 1. Изысканный не навязчивый, продуманный дизайн (так что бы хотелось взять в руки и узнать больше о продукции) 2. Фокусировка на основных преимуществах – Двери из массива «Кавказский ...Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $8
Нужно сделать симпатичную открытку к Новому Году для E-mail рассылки с заданной тематикой в формате PSD.Завершен9 лет назад