Дизайн рекламной листовки формата А6

На основании образца листовки сделать дизайн, чтобы добиться максимального сходства с образцом, изменив графические элементы и цветовое решение (не полностью, а до степени визуального смешания). Текст и образец предоставлю выбранному исполнителю. 90% макета - белый фон.

Все корректировки макета (если они будут) включены в стоимость.

Макет должен быть готов сегодня до 19:00.