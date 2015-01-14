Дизайн рекламной листовки формата А6

$10
Дизайн продукцииЗавершен14 заявок336 просмотров
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На основании образца листовки сделать дизайн, чтобы добиться максимального сходства с образцом, изменив графические элементы и цветовое решение (не полностью, а до степени визуального смешания). Текст и образец предоставлю выбранному исполнителю. 90% макета - белый фон.

Все корректировки макета (если они будут) включены в стоимость.

Макет должен быть готов сегодня до 19:00.

9 лет назад
prodsrv
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
HOTOH
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$10
1 день
Отличная и оперативная работа, уложился в сроки, качественный дизайн. Рекомендую к сотрудничеству!
Работа принесла удовольствие, задача была поставлена более чем доступно. Рекомендую к сотрудничеству!
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