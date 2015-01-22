Дизайн этикетки аккумулятора

На основании образца листовки сделать дизайн, чтобы добиться максимального сходства с образцом, изменив графические элементы и цветовое решение (не полностью, а до степени визуального смешания). Текст и образец предоставлю выбранному исполнителю. 90% макета - белый ...
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Нужен новый дизайн для аккумулятора BLIZZARD. Сегодня он существует в серебристом корпусе с серебристо-синей этикеткой (фото "BL-60.jpg" прилагаю). Новый аккумулятор будет уже в черном корпусе, нужна соответствующая этикетка. Менять в этикетке можно всё: Цвет, цвет шрифта, шрифт и т.д. Как мне кажется, сама этикетка должна быть черной, а шрифт белым и какая-то молния красная или оранжевая. Для примера прилагаю также фото похожего аккумулятора в черном корпусе "contact190.jpg".
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