Здравствуйте! Требуется дизайн упаковки женской одежды. Срочно. Кандидатам пришлю подробности.
Разработать дизайн визитки
Необходимо разработать дизайн визитки - две стороны, укр. и анг. язык.
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