MS Word Подложка, Дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен5 заявок539 просмотров

Есть картинки, нужно из них сделать печатную подложку для документа word. Размер подложки должен точно в масштабе "авто" http://clip2net.com/s/3uQjarS совпадать с документом.

На выходе выглядеть должно, примерно, вот так http://clip2net.com/s/3uQixwe

Над самими картинками нужно поработать немного, качество подправить, если получится - диссонанс фонов картинок как-то сгладить - специалистам виднее.

9 лет назад
ArtyomVladim
Артем 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Ark45
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$14
1 день
Все оперативно, коммуникация профессиональная, качеством доволен.
Отличный заказчик, рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Ark45
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад

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