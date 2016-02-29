MS Word Подложка, Дизайн

Есть картинки, нужно из них сделать печатную подложку для документа word. Размер подложки должен точно в масштабе "авто" http://clip2net.com/s/3uQjarS совпадать с документом.

На выходе выглядеть должно, примерно, вот так http://clip2net.com/s/3uQixwe

Над самими картинками нужно поработать немного, качество подправить, если получится - диссонанс фонов картинок как-то сгладить - специалистам виднее.