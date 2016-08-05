Визитка

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен9 заявок264 просмотра

Необходимо выполнить дизайн визитки. Текст в приложении. В бело-черном стиле с рюшечками. 

Односторонняя визитка 9х5 см + по 2 мм с каждой стороны под обрез, в векторе (желательно в кореле). Если растр, то tif, 300 точек, CMYK.  Печать будет осуществляться на цифровом принтере.  

Оплата в рублях на кошелек вебмани. 

9 лет назад
r40
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Mynutka
41 год
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$3
1 день
ок
рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mynutka
41 год
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад