Необходимо выполнить дизайн визитки. Текст в приложении. В бело-черном стиле с рюшечками.

Односторонняя визитка 9х5 см + по 2 мм с каждой стороны под обрез, в векторе (желательно в кореле). Если растр, то tif, 300 точек, CMYK. Печать будет осуществляться на цифровом принтере.

Оплата в рублях на кошелек вебмани.