Разработка дизайна коробки GardenHose

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт5 заявок160 просмотров

Необходимо разработать дизайн коробки садового шланга. Размер коробки L х W х H = 24,5 х 9 х 19. С примерами коробок и каталогом на садовые шланги ознакомлю при более подробной переписке. Желательно знание английского языка на уровне выше среднего. 

9 лет назад
olegberezin
Олег 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн этикетки

    Требуется выполнить макет этикетки с размерами 65*50мм для упаковки(банки)и круглую этикетку диаметром 50мм для крышки этой банки. Тематика – мёд. На выходе нужна оригинальная этикетка, которую приятно взять в руки. Работа в 2 этапа: ...

    Дизайн продукции17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Режим работы и таблички

    $4

    1). Режим работы. Размер 40 см х 50 см. Фон золотистый, черные буквы. Текст в приложении.  Файл для работы нужен будет в векторе (желательно Корел), в кривых + исходник.  Буквы и цифры будут ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработать маркетинг-кит по ТЗ

    Требуется разработать дизайн и оформить маркетинг-кит для компании. Ниша - деревянное домостроение. Техническое задание имеется. Объем маркетинг-кита 17 страниц. Будет пересылаться клиентам по эл.почте. На выходе требуется готовый pdf-файл. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка упаковки для мармелада

    Разработка корпоративной упаковки для мармелада: - флоу пак; - стикер; - пленка для коррекса. Разрабатываем дизайн (на примере флоу пак, адаптируем его к другим видам упаковки). ТЗ для более детальной ...

    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка визитки компании

    $5

    Необходимо разработать визитку компании, уже существует разработанный фирменный стиль. А также заполнить данными 3 три персональные визитки (в уже существующий шаблон визитки)

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад