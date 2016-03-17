Разработка визитки компании

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен5 заявок150 просмотров

Необходимо разработать визитку компании, уже существует разработанный фирменный стиль. А также заполнить данными 3 три персональные визитки (в уже существующий шаблон визитки)

9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
9 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель с глубоким знанием дела. Рекомендую (спасибо за терпение в моем ликбезе)
Дмитрий очень любознательный и вникающий заказчик, что положительно влияет на сотрудничество. Оплата своевременная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую

Заявки фрилансеров

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
9 лет назад