Разработка дизайна шаблона фотокниги. Книжка по типу раскраски с возможностью вставки фото и раскрасить прорисованные элементы. 24 страницы1. Фоны. Размер файла 3000 на 3000 пикселей. Цветовая модель RGB, профиль sRGB.2. Маски. Размер от 320 ...
Листовка-вкладыш для комплекта постельного белья.
Необходимо сделать листовку-вкладыш для комплекта постельного белья. Формат А5. Образец приложил.
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