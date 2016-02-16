Листовка-вкладыш для комплекта постельного белья.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен9 заявок393 просмотра

Необходимо сделать листовку-вкладыш для комплекта постельного белья. Формат А5. Образец приложил.

9 лет назад
tolbaz
Эльвир 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

liska_k
Ольга 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
9 лет назад
$5
1 день
Спасибо за отличную работу!!! Рекомендую! Работа выполнена быстро, качественно и в срок!
Приятно и легко было работать. Быстрая оплата. Спасибо.

Заявки фрилансеров

liska_k
Ольга 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
9 лет назад

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