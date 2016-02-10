Надпись на табличку : Фитнес здесь! 4 этаж. Фитнес школа-студия Реванш (мелко) . есть еще логотип с тудии. Отправлю на почту. На фото место где будет висеть ...
Эмблема
Нужна эмблема для нашего отряда. По всем вопросам в лс
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