Дизайн плаката для оформления стенда

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт11 заявок226 просмотров

Нужно разработать дизайн для брендирования стенда для парфюмерии - фронтальный вид этого стенда.

9 лет назад
perfectkl
Хильчин 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров