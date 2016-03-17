Нужно срочно сейчас поправить макет в ПСД
- Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно отрисовать несколько мемов и картинок по образцу.Фирменный стиль25 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищем дизайнера со знаниями UX и UI и понимаем современного продающего дизайна. Разработка инет-магазина + моб. версия. А также прорисовка всехз иконок, граф элементов, работа со шрифтами и цветом. Состав: Главная + страница товара + личный кабинет. Все нужно в psdЕсть ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать анимацию из картинок, по типу такой https://youtu.be/LJK2QKyZcvcИллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть отснятый материал, нужно его смонтировать в ролик на 60 сек.Видеомонтаж66 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать дизайн для 1 стр лендинга. Пример покажу.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен дизайн баннера на новогоднюю тематику. Это может быть картинка со стока (дед мороз, новогодние витрины и тд). Стильно, лаконично. Картинку со стока мы при необходимости выкачаем.Наружная реклама32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать gif-анимацию из картинокАнимация21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо собрать 2 макета банеров для наружной рекламы. Исходники и картинки, всю инфо я дам. Нужно все это собрать в красивые макеты, подобрать фон, шрифт.Наружная реклама34 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищем специалиста для разработки контент-стратегии присутствия компании в социальных сетях. Нужен человек с опытом и пониманием данных каналов. Необходим анализ (включая конкурентов) и рекомендации (с примерами)Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать дизайн для брендирования стенда для парфюмерии - фронтальный вид этого стенда.Дизайн продукции11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно провести СММ-аналитику 2 существующих сообществ в ВК и ФБ. Дать заключение и рекомендации.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходим макет банера на Новогоднюю тематику. Векторный рисунок. Возможно из банка изображений. + доработать его. Ориентировочный размер 4000х3000 ммВерстка полиграфии16 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать идею и макет для объемной декорации на Новогоднюю тематику - снег, Дед мороз, сани, олени и тд. Рисованные. Или это может быть 1 или несколько объемных героев, эллементов + какой-то фон. Примеры прикрепляю.Наружная реклама1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Разработка фирменного стиля косметического бренда. Опишите детально что входит в проект, условия, стоимость и тдФирменный стиль22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Разработка дизайна одностраничного Landing Page. Есть идеи и некоторые файлы, нужно доработать до хорошего варианта. Не шаблонный дизайн.Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна верстка и програмирование сайта. По типу Целевой страницы для регистрации Одностраничник.Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем специалиста для продвижение группы в соц. сетях Вк и ФБ. Требования: ОР с соц. сетями от 2 лет опыт запуска тарг. рекламы, настройи объявлений грамотная письменная речь умение создавать/писать посты, интересные для ЦА успешные проекты ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать дизайн 2 статичных банеров для соц. сетей. + разработать для них рисованного героя-повара Тематика - питание/ресторан. + продумать текст (при возможности)Баннеры15 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать пример визуализации размещения в соц. сетях ВК и ФБ: - пример поста - пример поста с лайками - пример поста с репостами - пример рекламного блока Это должен получится как бы скриншот с нужным нам названием группы, ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад