perfectkl

Хильчин perfectkl

 
44 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
web4myself
Веб 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Перенести flash-сайт на поддомен
Все прошло отлично. Рекомендую
Работа была выполнена быстро, качественно и очень грамотно. Советую обращаться!
Ответный отзыв
satelitochka
Николаевна 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
1 отзыв
$5
8 баллов
9 лет назад
Дизайн сертификата
Good
Очень доволен сотрудничеством. Светлана терпеливо вносила все мои мельчайшие правки и в результате я остался очень доволен результатом.
Ответный отзыв
Eva23
Елена 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
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Хороший заказчик
Имел удовольствие работать с Еленой! Рекомендую как качественного и доходчивого исполнителя. Мой проект был выполнен полностью, да еще и с учетом некоторых, неоговоренных заранее, деталей.
Ответный отзыв
Nazyk950
Назарий 
29 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Отрисовать дизайн стенда по образцу
Хороший заказчик. Рекомендую.
Рад сотрудничеству с Назаром. Все сделал очень качественно.
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dm-web
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Подготовить к печати макеты
Спасибо за интересную работу! Было приятно сотрудничать, обращайтесь еще.
Работали. Все быстро, четко и на высоком уровне. Советую
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