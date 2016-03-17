Ищем дизайнера со знаниями UX и UI и понимаем современного продающего дизайна. Разработка инет-магазина + моб. версия. А также прорисовка всехз иконок, граф элементов, работа со шрифтами и цветом. Состав: Главная + страница товара + личный кабинет. Все нужно в psdЕсть ...