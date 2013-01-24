Nazyk950

Назарий Nazyk950

 
30 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Выполняю заказы качественно и быстро.

Есть опыт работы в моделировании, создании анимации, рендеринга, композинга, предметной визуализации, создании эскизных архитектурных проектов .

Работаю в Blender 3d, Archicad, Revit, Photoshop.

Опыт - 4 года.

Заказы выполняю качесвенно и в срок.

Город - Львов

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Е-mail:[email protected]

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Скайп: Nazar Derckach

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Отзывы заказчиков

h2oanim
50 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Моделирование 3д мебели
Отлично справился с задачей, очень рекомендую. Продолжаем сотрудничать.
Отличный заказчик
Ответный отзыв
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$80
10 баллов
12 лет назад
3D модель машины
Отличный исполнитель, быстро справился а главной качественно с поставленной задачей, был постоянно на связи, рекомендую
Отличный заказчик! Было очень интересно и приятно работать.
Ответный отзыв
masterlomaster
Влад 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Изменить графику для сайта
Работа выполнена не подкопаешься. Не смотря на не совсем понятное ТЗ, исполнитель всё исполнил. Работаем дальше. Первый фрилансер, которого с чистой совестью рекомендую.
Хорошо поработали. Рекомендую.
Ответный отзыв
Svetlana321
Светлана 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
$80
10 баллов
12 лет назад
Персонаж 3D в виде графики или скульптуры
Спасибо огромное, этому труженику! Назар просто умница! Без всяких разговоров делал все поправки и в итоге получился отличный результат! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Очень приятно работать со Светланой. Четко сформулировала задание и предоставила ескизы!Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
tamazzzi
Елена 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Рендеры вращающегося лого
Назар выполнил все очень быстро, без лишних вопросов и все время был на связи.
Отличный заказчик.Четко сформулировала задачу.Оплатила сразу. Было очень приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
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