Выполняю заказы качественно и быстро.
Есть опыт работы в моделировании, создании анимации, рендеринга, композинга, предметной визуализации, создании эскизных архитектурных проектов .
Работаю в Blender 3d, Archicad, Revit, Photoshop.
Опыт - 4 года.
Заказы выполняю качесвенно и в срок.
Город - Львов
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Е-mail:[email protected]
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Скайп: Nazar Derckach
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Отлично справился с задачей, очень рекомендую. Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик
$80
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель, быстро справился а главной качественно с поставленной задачей, был постоянно на связи, рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Было очень интересно и приятно работать.
$25
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена не подкопаешься. Не смотря на не совсем понятное ТЗ, исполнитель всё исполнил. Работаем дальше. Первый фрилансер, которого с чистой совестью рекомендую.
Ответный отзыв
Хорошо поработали. Рекомендую.
$80
10 баллов
12 лет назад
Спасибо огромное, этому труженику! Назар просто умница! Без всяких разговоров делал все поправки и в итоге получился отличный результат! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Очень приятно работать со Светланой. Четко сформулировала задание и предоставила ескизы!Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$80
10 баллов
13 лет назад
Назар выполнил все очень быстро, без лишних вопросов и все время был на связи.
Ответный отзыв
Отличный заказчик.Четко сформулировала задачу.Оплатила сразу. Было очень приятно сотрудничать.
3D-графика
10 отзывов
от $25
от 1 дня
#20
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#1187
Презентации
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1299
Баннеры
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#3785