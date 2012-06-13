Здравствуйте! Необходимо несколько 3D схожих картинок на которых будет показана система отопления для турецких бань(хамамов). Устройство системы показано на рисунке "Razrez.jpg", + в живую посмотреть на элементы системы можно на ...
Рендеры вращающегося лого
Нужно сделать логотип объемным и просчитать рендеры для видео - полный оборот 360 градусов, 180 рендеров со сдвигом 2 градуса, разрешение 600х400 точек.
Рендеры нужны в формате png на прозрачном фоне! Чтобы не пришлось делать обтравку.
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