3D-картинка отопления турецкой бани

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен9 заявок240 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо несколько 3D схожих картинок на которых будет показана система отопления для турецких бань(хамамов).

Устройство системы показано на рисунке "Razrez.jpg", + в живую посмотреть на элементы системы можно на фото (IMG_2089.JPG, IMG_2091.JPG, IMG_2092.JPG, IMG_2093.JPG).

Необходимо сделать модель, или некоторый сектор, хамама на этапе строительства(он будет представлять собой небольшое помещение с отапливаемыми местами для сидения по периметру, пример готового хамама на фото "hamam2.jpg"). Внутреннюю поверхность хамамов обычно облицовывают мрамором или плиткой.

На рисунке "Хамам.jpg" я нарисовал как будет уложена система отопления(желтая труба - водяной контур диаметром 20-26 мм, теплообменная головка - более широкая часть водяного контура, в которую вставляется тепловая трубка, 32-36 мм; серые отростки из теплообменной головки - тепловые трубки из нержавейки или латуни диаметром 16-18 мм. По водяному контуру циркулирует нагретая вода и передает тепло концам тепловых трубок, которые распределяют тепло по всей своей длине).

Надо нарисовать что вроде "Хамам.jpg" только в 3d. Рисунок "Хамам.jpg" не эталонный, основная задача 3d рисунка - наглядно показать устройство системы.

Указывайте пожалуйста стоимость и сроки выполнения.

С уважением Андрей.

13 лет назад
vasutin2000
Андрей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

LixLine
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Заказ был выполнен профессионально и в срок! Все пожелания и замечания были учтены.
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

LixLine
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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