Есть 3D модели анатомических оболочек тела человека – мужская и женская модель. Они будут предоставлены выбранному исполнителю. Задача: На основе этих 3D анатомических оболочек тел надо сделать 3D модели реальных ...
Необходимо прорисовать макет - формат 3х6м
Необходимо прорисовать макет - формат 3мх6м - сам макет - идея разработана;
Макет вышлю только на E mail, всем кто заинтересуется
Заявки фрилансеров
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