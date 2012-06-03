Создать 3D-модели тел людей (мужск. и женск.)

Есть 3D модели анатомических оболочек тела человека – мужская и женская модель.

Они будут предоставлены выбранному исполнителю.

Задача:

На основе этих 3D анатомических оболочек тел надо сделать 3D модели реальных тел живых людей – мужскую и женскую модель – т. е. на эти 3D модели оболочек надо наложить текстуру – кожу, волосы и т.д. (глаза у моделей уже есть), что бы модели оболочек тел стали похожи на тела реальных людей.

То есть в итоге по форме тела должны быть как предоставленные оболочки тел, а текстуры наложить как приблизительные копии с фотографии тел реальных людей.

См. вложенную картинку.

Фотосеты тел реальных людей (мужские и женские) – human photo references, на которые должны стать похожи 3D модели тоже есть.

По качеству – модели должны быть максимально (насколько возможно) похожи на тела реальных людей.

В заявках, ОБЯЗАТЕЛЬНО, указывайте:

- цену за переделку (доработку) 2 моделей (мужской и женской)

- сроки

- программу, в которой будете делать.

Если есть подобный опыт - тоже напишите.

Сильно цены не завышайте - ориентируюсь на минимальный бюджет, т.к. ПОЗЖЕ (в рамках последующего заказа) нужно будет "одевать" эти модели в 3D одежду и обувь и впоследствии, скорее всего, придется дополнительно заказывать аналогичные модели тел других людей.

См. картинку во вложении.